Москва, 23 сентября 2022, 17:18 — REGNUM В пятницу, 23 сентября, началось важнее со времен референдума в Крыму голосование на постсоветском пространстве, считает политолог Александр Рудаков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей хотят принять участие в референдумах о воссоединении их регионов с Россией и намерены положительно ответить на этот вопрос. Это следует из обнародованных 23 сентября результатов опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, который был проведён по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) среди жителей четырех указанных регионов.
По мнению Александра Рудакова, на фоне всего того, что делает [киевский режим] с территориями и людьми Запорожской и Херсонской областей — обстрелы, взрывы, террор, попытки посеять страх, ужас, панику, настроения, которые зафиксировала в этих областях, тоже легко объяснимы.
Важен и формат проведения референдумов. Надо подчеркнуть, что многодневное и многоформатное голосование направлено на то, чтобы максимально обеспечить безопасность всех участников референдума, и минимизировать риски для них. Именно поэтому решения о референдумах было принято так стремительно — чтобы не дать помешать их проведению со стороны киевского режима, считает политолог.