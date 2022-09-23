Москва, 23 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В пятницу, 23 сентября, началось важнее со времен референдума в Крыму голосование на постсоветском пространстве, считает политолог Александр Рудаков.

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«Согласно результатам опроса ВЦИОМ*, большинство жителей Донецкой и Луганской областей, а также освобожденных территорий [бывш. УССР] готовы принять участие в этом голосовании и настроения их таковы, что, скорее всего, большинство их проголосует за вхождение своих регионов в состав России», — рассказал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей хотят принять участие в референдумах о воссоединении их регионов с Россией и намерены положительно ответить на этот вопрос. Это следует из обнародованных 23 сентября результатов опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, который был проведён по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) среди жителей четырех указанных регионов.

«Для ДНР и ЛНР это историческое событие, это то, чего люди добивались, к чему стремились в течение восьми лет, и я не исключаю, что в отдельных цифры участия в голосовании по референдумам могут даже превысить крымские. Для Запорожской и Херсонской областей это тоже знаковое событие, это «точка невозврата» к [бывш. УССР], это уверенность в том, что Россия не уйдет и не бросит, что безопасность людей теперь будет гарантирована возможностями РФ», — подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению Александра Рудакова, на фоне всего того, что делает [киевский режим] с территориями и людьми Запорожской и Херсонской областей — обстрелы, взрывы, террор, попытки посеять страх, ужас, панику, настроения, которые зафиксировала в этих областях, тоже легко объяснимы.

«Инстинкт самосохранения становится одним из важнейших факторов, который определяет выбор и позицию людей в ходе референдума. Речь идет о том, чтобы гарантировать людям гражданские, политические, экономические права, и прежде всего защитить их право на жизнь и безопасность», отметил эксперт.

Важен и формат проведения референдумов. Надо подчеркнуть, что многодневное и многоформатное голосование направлено на то, чтобы максимально обеспечить безопасность всех участников референдума, и минимизировать риски для них. Именно поэтому решения о референдумах было принято так стремительно — чтобы не дать помешать их проведению со стороны киевского режима, считает политолог.

«Кроме того, очень важным фактором организации референдума является и подомовой обход, который дает людям возможность осуществить свое волеизъявление с минимальным риском для себя», — завершил свой комментарий Александр Рудаков.