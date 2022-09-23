Вашингтон, 23 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В США различные мошенники невероятно нажились на законах о коронавирусе, украв из подобных программ порядка $45,6 млрд, сообщает 23 сентября The Washington Post со ссылкой на отчет министерства труда США.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Еще год назад минтруда обнаружило, что из программ по борьбе с пандемией было украдено почти $16 млрд, однако с тех пор кражи увеличились на $29,6 млрд. Больше всего денег было украдено из программы помощи безработным, некоторые из которых запустил еще в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что за первые пять месяцев пандемии еженедельные пособия, выдаваемые малообеспеченным семьям, действительно помогли более чем 57 млн семей, однако программа быстро превратилась в мишень для преступников.

Известно, что мошенники одновременно в нескольких штатах подавали заявления о безработице, а также выдавали себя за умерших людей и заключенных, которые не имели права на получение пособия. Например, было использовано 205 766 номеров соцстраховки умерших людей. В результате министерство юстиции возбудило более тысячи дел о преступлениях.