Москва, , 17:15 — REGNUM Референдумы станут главными свидетельствами будущей победы России, отметил член Совфеда Виктор Бондарев.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Главными свидетельствами нашей грядущей победы являются не только качественное и количественное превосходство вооружений и личного состава армии, не только новые освобождённые нами территории, которые Россия надёжно удерживает под контролем, и изменение географии боёв, но и начавшиеся референдумы на освобождённых территориях». — отметил Бондаре в телеграм-канале.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сами желают быть с Россией, Россия обеспечивает этим территориям подлинную защиту, а не оккупационный протекторат, подчеркнул сенатор.