Брянск, 23 сентября 2022, 17:20 — REGNUM Более 20 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте «Своих ее бросаем!» 23 сентября в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.
Митинг в поддержку референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией прошёл на Кургане Бессмертия. Участники акции говорили об общем прошлом, о защите русского мира, об ответственности за будущее.
Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходят с 23 по 27 сентября.