Брянск, , 17:20 — REGNUM Более 20 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте «Своих ее бросаем!» 23 сентября в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Митинг в поддержку референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией прошёл на Кургане Бессмертия. Участники акции говорили об общем прошлом, о защите русского мира, об ответственности за будущее.

«В Великой Отечественной войне 1941–1945 годов наши деды и прадеды вместе отвоевали нашу великую и могучую страну. И сейчас наши ребята там, далеко от Брянщины, вновь ведут борьбу с фашистскими захватчиками, которым ненавистен наш народ, вся Россия», — отметил председатель заксобрания региона Валентин Суббот.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходят с 23 по 27 сентября.