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Кая Каллас (сс) European Parliament

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила 22 сентября с политическим заявлением, в котором слишком драматически пыталась повлиять на жителей страны, вызвав у них тревогу и страх. Об этом эстонский публицист Хиндрик Рийкоя написал в своем комментарии для портала Delfi.

Он напомнил, что Каллас, сообщив об «агрессивной России», объявила о дополнительном призыве резервистов на военные учения Сил обороны страны и о возможном отключении страны от российской электроэнергии, чреватым серьезными проблемами.

«Заявление Каллас только подлило масла в огонь. Неужели премьер-министр не понимает, в какой тревоге и страхе перед возможной войной живет подавляющее большинство эстонцев?», — задался вопросом публицист.

Он предположил со ссылкой на мнения политологов, что глава правительства сделала столь грозное заявление из желания поднять падающий рейтинг или из тщеславного желания выглядеть решительным руководителем: «А получилось как обычно — вместо создания чувства безопасности посеяна паника. После этого обязательно вырастут продажи питьевой воды, газовых баллонов и сухих кормов».

Публицист также выразил удивление словам премьер-министра о том, что Россия может отключить Эстонию от своей энергетики: «Отдельный вопрос, конечно, почему до сих пор существует риск того, что, если Россия отключит нас от своей энергосистемы, это может привести к масштабным отключениям электроэнергии. Мы знали об этой опасности в течение многих лет, но ничего не было сделано».