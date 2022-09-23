Минск, , 17:16 — REGNUM МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Эстонии в республике Триин Хиесалу и выдвинул ей требование сократить штат эстонского посольства до одного дипломата и одного технического сотрудника, сообщает 23 сентября внешнеполитическое ведомство Белоруссии.

Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что причиной такого требования являются попытки властей Эстонии «присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН».

Минск назвал эти действия провокациями и посягательством на суверенитет и независимость Белоруссии.

«В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства… штат посольства этой страны с 1 октября должен быть доведён до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала», — указано в сообщении МИД Белоруссии.

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