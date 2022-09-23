Минск, 23 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Эстонии в республике Триин Хиесалу и выдвинул ей требование сократить штат эстонского посольства до одного дипломата и одного технического сотрудника, сообщает 23 сентября внешнеполитическое ведомство Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Уточняется, что причиной такого требования являются попытки властей Эстонии «присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН».

Минск назвал эти действия провокациями и посягательством на суверенитет и независимость Белоруссии.

«В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства… штат посольства этой страны с 1 октября должен быть доведён до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала», — указано в сообщении МИД Белоруссии.