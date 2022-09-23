Москва, , 17:10 — REGNUM Советский и российский режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-м году жизни.

Тамара Дегтярёва вроли Агаты Савельевой Цитата из х/ф «Вечный зов». Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков. 1973-1983. СССР

Напомним, историк и режиссёр по образованию, Краснопольский сначала работал на Свердловской киностудии, а с 1964 года — на «Мосфильме».

Над фильмами долгие годы работал в дуэте с троюродным братом Валерием Усковым.

Как режиссёр дебютировал с фильмом «Самый медленный поезд» (1963 год). Огромную популярность завоевали снятые им и Усковым телевизионные художественные фильмы «Тени исчезают в полдень» (1971 год), «Вечный зов» (1973 год).

В телевизионном фильме «Ермак» Краснопольский также является сценаристом.