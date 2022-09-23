Скончался режиссёр фильмов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень»
Москва, 23 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Советский и российский режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-м году жизни.
Цитата из х/ф «Вечный зов». Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков. 1973-1983. СССР
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Напомним, историк и режиссёр по образованию, Краснопольский сначала работал на Свердловской киностудии, а с 1964 года — на «Мосфильме».
Над фильмами долгие годы работал в дуэте с троюродным братом Валерием Усковым.
Как режиссёр дебютировал с фильмом «Самый медленный поезд» (1963 год). Огромную популярность завоевали снятые им и Усковым телевизионные художественные фильмы «Тени исчезают в полдень» (1971 год), «Вечный зов» (1973 год).
В телевизионном фильме «Ермак» Краснопольский также является сценаристом.