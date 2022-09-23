Херсон, 23 сентября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Херсон все более напоминает Донбасс. Об этом заявил ИА REGNUM 23 сентября публицист и военный блогерАлексей Живов.

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В последнее время [на территории Херсонской области бывшей УССР — ИА REGNUM] стало больше вооружённых диверсантов и террористов, заявил публицист.

«Киев открыто выбрал путь террора и ведёт себя похлеще любых исламских радикалов», — полагает блогер.

Херсон все сильнее становится похожим на Донбасс в том смысле, что никто уже не ждёт возвращения власти Киева, кроме сумасшедших сектантов, но и России ещё надо много сделать, чтобы в регионе наступил долгожданный мир, заключил Живов.

Напомним, что в Херсонской области, а также еще в ДНР, ЛНР и на территории Запорожской области бывшей УССР проходят референдумы о вхождении этих территорий в состав России.