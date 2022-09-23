Москва, , 17:09 — REGNUM Государственная дума на следующей неделе рассмотрит вопросы гарантий для мобилизованных граждан, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Речь идёт о сохранении за мобилизованными гражданами рабочих мест, о кредитных каникулах, об отмене пеней по оплате услуг ЖКХ на период участия в специальной военной операции и ряде других законодательных инициатив, перечислил Володин.

«Важно совместно с коллегами из правительства изучить поступившие предложения и рассмотреть их на следующей неделе», — сказал цитирует Володина телеграм-канал Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта о кредитных каникулах для участников специальной военной операции, поправки в Трудовой кодекс о трудовых гарантиях мобилизованных граждан.