Черкесск, , 17:09 — REGNUM Крупнейший в России завод по переработке баранины открыли в Карачаево-Черкесии. Он будет производить в смену до 42 тонн мяса и мясной продукции и войдет в число предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Об этом сообщил 23 сентября глава республики Рашид Темрезов.

Он отметил, что инвестиции в проект, реализованный группой компаний «Дамате», составили около 3 млрд рублей. На заводе будут трудоустроены свыше 550 человек.

В официальном открытии производства принял участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.

Как заметил Темрезов, особое значение имеет то, что на заводе будет перерабатываться мясо овец, выращенных в республике и в Ставропольском крае. Это придаст новый импульс развитию овцеводства в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Завод «Дамате» в Карачаево-Черкесии не снизит темпов в условиях санкций