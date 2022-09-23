Москва, , 17:07 — REGNUM В случае, если так называемые «недружественные России страны» в качестве санкций запретят россиянам инвестировать в свой фондовый рынок, или заморозят позиции россиян на своём рынке по аналогии Банка России и заморозкой позиций нерезидентов — последствия будут катастрофические. Об этом 23 сентября ИА REGNUM заявил финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин, комментируя Решение ЦБ РФ ограничить продажу неквалифицированным инвесторам ценные бумаги недружественных стран.

Здание ЦБ РФ © ИА REGNUM

«По сути это уже произошло. Так, порядка 700 тысяч российских инвесторов сейчас не могут распорядиться своими позициями в связи с санкциями на «Национальный Расчётный Депозитарий». Эти инвесторы владели иностранными компаниями, и из-за санкций НРД сейчас их ценные бумаги «заморожены». Если представить аналогичное в отношении всех инвесторов, а их порядка 13 миллионов, среди которых примерно 70% инвестировали, в том числе и в иностранные ценные бумаги — последствия этого были бы гораздо ощутимее», — пояснил эксперт.

Он пояснил, что именно в этой связи Банк России и принял решение о запрете неквалифицированным участникам рынка.

«Данное решение коснётся практически всех. На российской бирже 13 млн инвесторов, среди них имеют статус квалифицированного инвестора всего лишь 500 тысяч человек, то есть порядка 3%. Большинство инвесторов будут покупать по итогу акции российских и азиатских компаний. А те инвесторы, которые изначально были ориентированы на покупку иностранных бумаг, будут и дальше их покупать, получив статус квалифицированного инвестора, или торгуя производные инструменты у оффшорных брокеров, доступ к которым до сих пор существует у участников рынка, пусть и через VPN», — добавил Звёздин.

Напомним, что брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.