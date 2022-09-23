Москва, 23 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В случае, если так называемые «недружественные России страны» в качестве санкций запретят россиянам инвестировать в свой фондовый рынок, или заморозят позиции россиян на своём рынке по аналогии Банка России и заморозкой позиций нерезидентов — последствия будут катастрофические. Об этом 23 сентября ИА REGNUM заявил финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин, комментируя Решение ЦБ РФ ограничить продажу неквалифицированным инвесторам ценные бумаги недружественных стран.

ИА REGNUM Здание ЦБ РФ

«По сути это уже произошло. Так, порядка 700 тысяч российских инвесторов сейчас не могут распорядиться своими позициями в связи с санкциями на «Национальный Расчётный Депозитарий». Эти инвесторы владели иностранными компаниями, и из-за санкций НРД сейчас их ценные бумаги «заморожены». Если представить аналогичное в отношении всех инвесторов, а их порядка 13 миллионов, среди которых примерно 70% инвестировали, в том числе и в иностранные ценные бумаги — последствия этого были бы гораздо ощутимее», — пояснил эксперт.

Он пояснил, что именно в этой связи Банк России и принял решение о запрете неквалифицированным участникам рынка.

«Данное решение коснётся практически всех. На российской бирже 13 млн инвесторов, среди них имеют статус квалифицированного инвестора всего лишь 500 тысяч человек, то есть порядка 3%. Большинство инвесторов будут покупать по итогу акции российских и азиатских компаний. А те инвесторы, которые изначально были ориентированы на покупку иностранных бумаг, будут и дальше их покупать, получив статус квалифицированного инвестора, или торгуя производные инструменты у оффшорных брокеров, доступ к которым до сих пор существует у участников рынка, пусть и через VPN», — добавил Звёздин.

Напомним, что брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.