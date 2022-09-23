Таллин, , 17:06 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

В сентябре 2022 года заметно выросла популярность главной оппозиционной силы в Эстонии — Консервативной народной партии (EKRE), а поддержка возглавляющей правительство Реформистской партии, наоборот, снизилась.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фирмой Kantor Emor.

По сравнению с августом, популярность реформистов снизилась с 31% до 29%, в то время как рейтинг EKRE вырос с 18% до 23%, достигнув самой высокой отметки в 2022 году.

Другую оппозиционную Центристскую партию в сентябре поддерживали 14% избирателей — на 2% меньше, чем в августе. Еще более стремительно эта партия теряет популярность среди русскоязычного электората. Согласно последнему опросу, центристов поддерживают всего 36% неэстонцев — на 10% меньше, чем в августе.

Входящие в правительство Социал-демократическую партию и партию «Отечество» поддерживают соответственно 11% и 8% потенциальных избирателей.

По мнению экспертов, продолжающийся стремительный рост цен и связанное с этим падение покупательной способности населения создало неблагоприятный фон для партий, входящих в правительственную коалицию.

Рейтинг «Зеленых Эстонии» продолжает падать и достиг отметки в 3%.

Опрос Kantar Emor проводился 8–14 сентября 2022 года среди 1 431 гражданина Эстонии в возрасте 18-84 лет комбинированным методом телефонного опроса и интернет-анкетирования.