Москва, , 17:06 — REGNUM У российских профессиональных спортсменов и тренеров должна быть возможность более раннего выхода на пенсию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР).

Борис Пайкин Paykin.online

«Ряд выдающихся спортсменов и тренеров, среди которых Екатерина Гамова и Ирина Винер, предложили снизить пенсионный возраст для профессиональных спортсменов. Считаю эту инициативу заслуживающей изучения и поддержки», — сказал парламентарий.

По словам Пайкина, люди, достигающие выдающих спортивных результатов, по сути, начинают свой трудовой путь еще в детстве и такие нагрузки сказываются на здоровье спортсменов.

«Снижение планки пенсионного возраста позволит спортсмену чувствовать себя более защищенным. Никто не говорит, что, достигнув пенсионного возраста они уйдут с тренерской работы. Мы знаем их самоотверженность и понимаем, что они будут в строю до последнего. Но у этой категории граждан должно быть право на досрочное оформление пенсии. Это вопрос социальной справедливости», — пояснил депутат.