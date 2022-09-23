Херсон, Бывш. УССР, , 18:42 — REGNUM Обстановка в Херсонской области нервная, но стабильная. Об этом в интервью ИА REGNUM 23 сентября сообщил публицист и военный блогер Алексей Живов.

Центр гуманитарной помощи в Херсоне (c) Пресс-служба партии «Единая Россия»

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«Если три месяца назад главной проблемой были страх и недоверие местного населения, то теперь население уже во многом пророссийское и ждёт защиты от русских солдат, а не возвращения власти киевского режима», — заявил публицист.

За последние месяцы наладилась работа вертикали власти, стала оказываться помощь жителям области и работы, что увеличило симпатии к России.

«Но уничтожена инфраструктура. Растут цены. Город и область каждый день подвергаются ракетным атакам. Гибнут мирные люди. В городе постоянно слышно артиллерийскую канонаду, хотя войска на передовой держатся хорошо», — заключил блогер.

Напомним, что в четырех регионах бывшей УССР проходит референдум о включении этих территорий в состав России.