Таллин, , 17:03 — REGNUM

Евро

Для покрытия расходов, запланированных в госбюджете на 2023 год, правительство Эстонии намерено взять кредит на сумму около 250 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров по итогам заседания.

Также сообщается, что для сведения воедино расходной и доходной частей госбюджета в период 2023–2026 годов придется ежегодно брать такой же объем кредита — в целом один миллиард евро. Таким образом, к 2026 году долговое бремя государства увеличится с 19 до 26% от ВВП.

По словам премьер-министра Каи Каллас, бюджет на 2023 год почти готов и будет утвержден правительством в конце сентября 2022 года. Приоритетом расходов бюджета являются национальная оборона и безопасность.

«Да, мы не можем сбалансировать доходы и расходы, у нас действительно кризисная ситуация, и для покрытия расходов мы должны взять кредит», — признала Каллас.