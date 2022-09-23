Калуга, 23 сентября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР открылись 23 сентября на территории Калужской области для проживающих в регионе граждан этих территорий. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Калужской области.

Страницы избирательной комиссии Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Проведение референдума в Калуге

Облизбирком оказывает содействие организаторам референдумов в части предоставления помещений для голосования и технологического оборудования. Участковые комиссии, образованные из числа граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР, организуют голосование на участках, а также с выездом членов комиссий по предварительным заявкам.

Проголосовать можно с 23 по 27 сентября с 8:00 до 20:00 мск. По вопросам участия в референдуме можно обращаться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму: 8-800-200-00-20 — бесплатный многоканальный телефон; 8 (4842) 76-82-66 — «горячая линия» в городе Калуге.