Саратов, , 17:11 — REGNUM В отношении сотрудника управления МВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размер»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Взятка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным, сотрудник полиции попросил своего 43-летнего знакомого выступить посредником, с целью получения денежных средств в размере 3 млн рублей от гражданина за непроведение в отношении последнего оперативно-розыскных мероприятий. Посредника задержали при получении денег.

В отношении посредника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области отметили, что при подтверждении вины сотрудника, его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности в установленном порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая сотрудник транспортной полиции лично получил от жителя города Энгельса взятку в виде денег в размере 15,5 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество взяткодателя и его несовершеннолетнего приятеля.

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