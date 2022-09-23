Тверь, , 17:02 — REGNUM Дополнительное обмундирование, снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты для дальнейшего участия в специальной военной операции отправлено 23 сентября к месту дислокации именного танкового батальона Тверской области, в состав которого входят добровольцы. Сбор и отправка произведены по поручению губернатора Игоря Рудени, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

Также глава региона поручил обеспечить персональный патронаж семей мобилизованных жителей. Профильным министерствам дано поручение разработать меры по адресной поддержке родственников мобилизованных.

«Это наши семьи, и мы не оставим их без внимания и поддержки», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. Ряд регионов уже заявили о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных граждан.