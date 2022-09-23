Тверь, 23 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Дополнительное обмундирование, снаряжение, тактическое оборудование и медикаменты для дальнейшего участия в специальной военной операции отправлено 23 сентября к месту дислокации именного танкового батальона Тверской области, в состав которого входят добровольцы. Сбор и отправка произведены по поручению губернатора Игоря Рудени, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Также глава региона поручил обеспечить персональный патронаж семей мобилизованных жителей. Профильным министерствам дано поручение разработать меры по адресной поддержке родственников мобилизованных.

«Это наши семьи, и мы не оставим их без внимания и поддержки», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. Ряд регионов уже заявили о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных граждан.