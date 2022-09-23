Сургут, Югра, , 16:58 — REGNUM В Югре на референдуме о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России первыми проголосовали военные из ДНР, которые сейчас проходят реабилитацию в Сургуте. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО.

Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ранее 22 военных из Донецкой Народной Республики прибыли в Сургут для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Чтобы пациенты смогли проголосовать, члены комиссии специально приехали в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, где дончане проходят лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум стартовал 23 сентября. По 26 сентября избирательные участки будут работать в выездном формате. А 27 сентября можно проголосовать на участках в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Оставить заявку для участия выездном голосовании, получить ответы на все вопросы по организации участия в референдуме по вопросу вхождения в состав РФ можно по телефону региональной горячей линии: 8-800-707-56-40 (ежедневно, с 9:00 до 18:00).

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