Москва, 23 сентября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. На 90-м году жизни умер режиссёр Владимир Краснопольский. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Союза кинематографистов России 23 сентября.

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Причина смерти в сообщении не указывается.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Краснопольский — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За 50 лет работы в киноиндустрии он снял десятки фильмов, в том числе «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года» и другие. Удостоен почётного звания Народный артист РСФСР (1983).