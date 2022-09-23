23 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

О военной обстановке и проведении референдума в Херсонской области от публициста Алексея Живова.

Богдан Безпалько, , 19:55 — REGNUM Об обстановке в Херсонской области бывшей УССР, о проведении референдума о вхождении в состав России и проблемах региона в интервью ИА REGNUM рассказывает публицист и военный блогер Алексей Живов.

Референдум в Херсонской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обстановка в Херсонской области нервная, но стабильная. Если три месяца назад главной проблемой были страх и недоверие местного населения, то теперь население уже во многом пророссийское и ждёт защиты от русских солдат, а не возвращения власти киевского режима. Плюс за последние месяцы наладилась работа вертикали власти, стало больше помощи жителям области и работы.

Но уничтожена инфраструктура. Растут цены. Город и область каждый день подвергаются ракетным атакам. Гибнут мирные люди. В городе постоянно слышно артиллерийскую канонаду, хотя войска на передовой держатся хорошо.

В последнее время стало больше вооружённых диверсантов и террористов. Киев открыто выбрал путь террора и ведёт себя похлеще любых исламских радикалов.

Херсон все сильнее походит на Донбасс в том смысле, что никто уже не ждёт возвращения власти Киева, кроме сумасшедших сектантов, но и России ещё надо много сделать, чтобы в регионе наступил долгожданный мир.

Что нужно сделать России в первую очередь?

Два момента: резко усилить борьбу с проукраинскими элементами на местах и отодвинуть фронт от Херсона. Люди сейчас очень ждут демонстрации силы от русской армии.

Специальная военная операция РФ Министерство обороны Российской Федерации

Как оградить представителей администрации от покушений?

Во-первых, представители администраций должны получить охрану, проживать в охраняемых домах, во-вторых, недурно было бы организовать для всех страховку и официальный статус.

В-третьих, сборы и совещания всегда лучше проводить в укреплённых помещениях, а работать в разных местах. Но лучше всего, если Россия на каждый такой удар будет отвечать пятью ударами по зданиям администраций киевского режима. Лучшая защита — это несимметричное нападение.

В России много желающих выехать и работать на освобожденных территориях. Как много сейчас таких людей на Херсонщине?

Людей из России немало. И желающих тоже. Но рекрутинг очень спонтанный, и многие, кто хотел бы поехать, не знают, куда и как. Эту систему надо выстраивать.

Есть ли препятствия для таких людей? Ведь даже просто въехать на территорию области очень сложно.

Препятствий нет — ни для граждан России, ни для граждан бывшей УССР.

Почему ведомствами России не создана спецпрограмма для желающих работать на этих территориях граждан РФ?

Это уже вопрос не ко мне. Вполне возможно, что рекрутинг и есть, но по закрытым каналам.

Как местные воспринимают удары ВСУ по АЭС?

Удары по АЭС беспокоят Херсон меньше, чем удары ВСУ по городу и по инфраструктуре. Бандеровские войска ненавидят всё больше.

Центр гуманитарной помощи в Херсоне (c) Пресс-служба партии «Единая Россия»

Многострадальный Антоновский мост почти разрушен. Насколько это усложнило логистику?

Крайне усложнило. Мост был главной артерией, связывавшей город и большую часть области.

Что с реализацией референдума о вхождении в состав РФ?

Военно-гражданская администрация области делает все возможное, чтобы организовать местную логистику под ракетными ударами. Есть паромы, но на них часто бывают большие очереди.

Российские специалисты провели подготовку референдума. С каждым днем количество сторонников интеграции растет.

Референдум успешно реализуется, но для его проведения приходится решать вопросы военной безопасности освобожденных регионов. Сейчас на избирательных участках очереди. Подавляющее большинство населения за вхождение в состав России.

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