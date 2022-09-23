Москва, , 16:57 — REGNUM Законопроект предлагающий ввести кредитные каникулы для граждан и индивидуальных предпринимателей, призванных по мобилизации, внесен в Госдуму депутатами от думской фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

В документе предлагается установить, что мобилизованный заемщик, заключивший кредитный договор, в том числе ипотечный, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на период призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ.

Авторы пояснили, что действие вводимых законопроектом положений будет распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года — даты начала мобилизационных мероприятий.

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