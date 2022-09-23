Минск, 23 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Белоруссия с пониманием относится к решению России о частичной мобилизации. Об этом 22 сентября заявил ТАСС глава МИД БелоруссииВладимир Макей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

(сс) Nina Zambrano Díaz. Cancillería del Ecuador Владимир Макей

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«Поэтому все меры, которые будут направлены на укрепление, на то, чтобы обеспечить безопасность своего государства, на то, чтобы достичь тех целей, которые в принципе преследует специальная военная операция, то я думаю, что абсолютно правильно. Не потому, что мы союзники и находимся в Союзном государстве, но абсолютно здравая логика, здравый смысл диктует любое решительное действие, если это связано с необходимостью обеспечения безопасности своего государства», — сказал глава МИД Белоруссии.

При этом Макей подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в скорейшем прекращении конфликта в б. УССР.

Как сообщалоИА REGNUM, президент БелоруссииАлександр Лукашенко 23 сентября заявил, что в Белоруссии мобилизация проводиться не будет.