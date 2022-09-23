Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 23 сентября состоялся митинг-концерт в поддержку референдумов по возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию. Акция под названием «Своих не бросаем» прошла возле Дворца молодёжи.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Участие в мероприятии приняли тысячи людей. Они пришли туда с флагами, плакатами. Со сцены выступил один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Также отметились известные на Урале политики. Свои слова сказали член Совета Федерации Виктор Шептий, депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») и другие.

Как отметил Альшевских в своём телеграм-канале, сейчас важно продемонстрировать Донбассу, Херсону и Запорожью нашу абсолютную поддержку. «С распростёртыми объятиями ждём возвращения территорий домой», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23–27 сентября жители ДНР, ЛНР. Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на референдумах о воссоединении их регионов с Россией. Избирательные участки открыты в том числе и в Свердловской области.