Мичуринск, Тамбовская область, , 16:56 — REGNUM Виновным в вымогательстве денег признал суд 20-летнего студента из Мичуринска Тамбовкой области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Молодой человек в феврале 2022 года начал преследовать своего одногруппника. Угрожая физической расправой, злоумышленник требовал от него денег. Кроме того, обнаружив в телефоне у «жертвы» личные фотографии, переслал их себе, собираясь выложить их в интернет. В общей сложности вымогатель получил более 50 тысяч рублей.

Приговором суда по совокупности преступлений студенту назначено три года и 20 дней лишения свободы условно.