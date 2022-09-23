Мичуринск, Тамбовская область, 23 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Виновным в вымогательстве денег признал суд 20-летнего студента из Мичуринска Тамбовкой области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Молодой человек в феврале 2022 года начал преследовать своего одногруппника. Угрожая физической расправой, злоумышленник требовал от него денег. Кроме того, обнаружив в телефоне у «жертвы» личные фотографии, переслал их себе, собираясь выложить их в интернет. В общей сложности вымогатель получил более 50 тысяч рублей.

Приговором суда по совокупности преступлений студенту назначено три года и 20 дней лишения свободы условно.