Литераторы ЛДНР провели в Питере презентацию альманаха «Территория слова»
Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Новый выпуск сборника вышел в свет под заголовком «За слово русское» и объединил художественные и публицистические произведения авторов из России, ЛДНР и Сербии.
Сегодня восьмой по счету альманах его главный редактор Людмила Гонтарева и руководитель этого творческого проекта Александр Сигида представили вниманию общественности Петербурга и гостей Северной столицы в рамках ежегодного международного фестиваля «Книжные аллеи».
Открывая церемонию презентации, организованную на Малой Конюшенной улице возле книжный рядов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, член президиума регионального политсовета «Единой России» Борис Пиотровский подчеркнул значимость дружеских связей, которые установились между писателями Донбасса, их петербургскими коллегами по литературному цеху и «Единой Россией».
Альманах позволит многим из нас проникнуться болью жителей Донбасса
Петербуржцы и россияне должны знать правду о событиях на Донбассе. И узнавать ее не из телеграмм-каналов и сети интернет, а из первоисточников ─ от свидетелей этих трагических событий, убежден заместитель секретаря петербургского отделения партии, глава фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник.
Слово правды должно звучать
Петербург для нас — не просто город, в котором довелось бывать неоднократно. Здесь мы получили такую поддержку, какую не видели нигде больше, призналась Людмила Гонтарева.
Напомним, выход очередного номера «Территории слова» и его презентацию на «Книжных аллеях» предварил состоявшийся в июне этого года телемост Людмилы Гонтаревой и Александра Сигиды с лидером петербургских единороссов Сергеем Боярским. В ходе общения депутат Госдумы пригласил литераторов Донбасса в Северную столицу и предложил помощь партии в издании сборника и его презентации на невских берегах.
Следует также отметить, что первый номер «Территория слова» вышел в декабре 2016 года. Среди тем, которые и сегодня продолжают находить свое отражение в альманахе, ─ трагические события 8-летней войны в Луганской и Донецкой республиках, страницы истории Великой Отечественной войны и любовь к Родине.