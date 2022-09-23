Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Новый выпуск сборника вышел в свет под заголовком «За слово русское» и объединил художественные и публицистические произведения авторов из России, ЛДНР и Сербии.

Екатерина Анисимова Автограф-сессия литераторов ЛНР Людмилы Гонтаревой и Александра Сигиды

Сегодня восьмой по счету альманах его главный редактор Людмила Гонтарева и руководитель этого творческого проекта Александр Сигида представили вниманию общественности Петербурга и гостей Северной столицы в рамках ежегодного международного фестиваля «Книжные аллеи».

Открывая церемонию презентации, организованную на Малой Конюшенной улице возле книжный рядов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, член президиума регионального политсовета «Единой России» Борис Пиотровский подчеркнул значимость дружеских связей, которые установились между писателями Донбасса, их петербургскими коллегами по литературному цеху и «Единой Россией».

«Эта дружба дала свои плоды: сегодня мы представляем альманах, который мог бы и не появиться. Но благодаря поддержке «Единой России» и Сергея Боярского он увидел свет, и мы сегодня его представляем здесь, на нашем традиционном петербургском мероприятии. Спасибо большое и добро пожаловать!», ─ обратился он к участникам и гостям «Книжных аллей».

Екатерина Анисимова Презентация альманаха Территория слова состоялась в Петербурге, в рамках международного книжного фестиваля Книжные аллеи

Альманах позволит многим из нас проникнуться болью жителей Донбасса

Петербуржцы и россияне должны знать правду о событиях на Донбассе. И узнавать ее не из телеграмм-каналов и сети интернет, а из первоисточников ─ от свидетелей этих трагических событий, убежден заместитель секретаря петербургского отделения партии, глава фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник.

«Сейчас для Луганской и Донецкой республик, Запорожья и Херсонской области наступил переломный исторический момент. Сегодня начались референдумы о включении этих территорий в состав России. И люди открыто выскажутся о своем будущем. Уверен, альманах позволит многим из нас взглянуть на этот вопрос гораздо шире, проникнуться болью пережитого жителями Донбасса и важностью сегодняшних событий. Надеюсь, сборник прочитают не только люди старшего поколения, но и наша молодёжь», ─ отметил парламентарий.

Екатерина Анисимова Новый выпуск сборника объединил художественные и публицистические произведения авторов из России, ЛДНР и Сербии.

Слово правды должно звучать

Петербург для нас — не просто город, в котором довелось бывать неоднократно. Здесь мы получили такую поддержку, какую не видели нигде больше, призналась Людмила Гонтарева.

«Слово наших авторов должно звучать. У кого-то из петербуржцев будет возможность познакомитесь с их произведениями, когда они придут в районные библиотеки. А те, кто пришел сюда сегодня, получат экземпляры нашего альманаха в подарок. Большое спасибо всем, кто сегодня вместе с нами!», ─ заключила она.

Напомним, выход очередного номера «Территории слова» и его презентацию на «Книжных аллеях» предварил состоявшийся в июне этого года телемост Людмилы Гонтаревой и Александра Сигиды с лидером петербургских единороссов Сергеем Боярским. В ходе общения депутат Госдумы пригласил литераторов Донбасса в Северную столицу и предложил помощь партии в издании сборника и его презентации на невских берегах.

Следует также отметить, что первый номер «Территория слова» вышел в декабре 2016 года. Среди тем, которые и сегодня продолжают находить свое отражение в альманахе, ─ трагические события 8-летней войны в Луганской и Донецкой республиках, страницы истории Великой Отечественной войны и любовь к Родине.