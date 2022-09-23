Пекин, 23 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Демократия по-американски — это когда 90% беднейших граждан США почти никак не влияют на политику страны. Такие данные привёл представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в Twitter.

Конгресс США

Он опубликовал иллюстрированные результаты опроса под названием «Что такое американская демократия?» По данным этого опроса, влияние на политику 90% беднейших американцев сводится к нулю.

«Большинство говорит, но ни один политик его не слушает», — прокомментировал китайский дипломат.