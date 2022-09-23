Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Председателя Молодёжного парламента Санкт-Петербурга выбрали на его первом заседании. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Спикером нового совещательного органа стал выпускник СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Агафонов. Его выбрали большинство членов парламента. Евгений Бойцов назначен секретарём, а Никита Капитонов — пресс-секретарём Молодёжного парламента.

Председатель Заксобрания Петербурга, единоросс Александр Бельский и депутат от фракции ЛДПР Андрей Малков приветствовали членов парламента. Бельский отметил, что молодёжь, которая попала в этот совещательный орган, сможет влиять на процессы, происходящие в городе.

«Необходимо знакомиться с практикой других молодежных парламентов, которые находятся как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Это будет способствовать установлению прочных связей между регионами и поможет вам в работе», — отметил Александр Бельский.

Новоизбранный спикер Молодежного парламента наметил направления работы на ближайшее время. В планах встреча с депутатами, организация в школах уроков профориентации и финансовой грамотности.

Напомним, что отбор в Молодёжный парламент проходил в три этапа. В конечном итоге в него попали 50 человек, из них 32 человека в рамках конкурсного отбора.