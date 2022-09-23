Вашингтон, 23 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Жителям Земли вскоре предоставится хорошая возможность для наблюдения за Юпитером в ночном небе, когда планета займет центральное место впервые за последние почти шесть десятилетий, сообщает 23 сентября UPI со ссылкой на национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА).

Юпитер

На следующей неделе, 26 сентября, Солнце, Земля и Юпитер окажутся почти в полной оппозиции, что создаст наиболее благоприятные условия для наблюдения этого газового гиганта с Земли. В Солнечной системе данное событие происходит раз в 13 месяцев и зовется оппозицией Юпитера.

В это время планета также подходит ближе всего к Земле. Так, 25 сентября газовый гигант приблизится примерно на 367 миллионов миль к Земле. Согласно данным НАСА, это будет самое близким расстоянием между двумя планетами за последние 59 лет. Для сравнения, в последний раз Юпитер подходил столь близко к Земле в 1963 году, когда президентом США был Джон Кеннеди.