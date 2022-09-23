Таллин, 23 сентября, 2022, 16:48 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Число российских граждан, въезжающих в Эстонию, в последнее время снизилось на порядок, благодаря принятым министерством иностранных дел мерам. Об этом глава ведомства Урмас Рейнсалу сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Дополнительные ограничения определенно начали работать», — подчеркнул глава МИД Эстонии. По его словам, с 19 августа 2022 года в Эстонию въезжают в среднем 80 российских граждан в день, подпадающих под исключения.

«До того, как в августе мы приняли решение не пускать в Эстонию россиян с выданными нами шенгенскими визами, в страну въезжало в среднем около 900 граждан России в день», — добавил Рейнсалу.

В целом из-за совокупного действия различных мер МИДа Эстонии въезд российских граждан в страну сократился более чем в десять раз, подсчитал министр.

Он рассчитывает, что к таким же жестким мерам на границе, которые уже демонстрируют соседние Латвия и Литва, присоединится и Финляндия: «Я выразил надежду министру иностранных дел Финляндии, что и Финляндия в ближайшем будущем также примет меры по предотвращению пересечения границы. Он подтвердил, что в Финляндии готовятся соответствующие юридические решения».