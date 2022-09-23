Новосибирск, , 16:49 — REGNUM В Новосибирской области организована проверка информации по факту демонтажа памятника в честь Солдата-освободителя. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Новосибирск Novo-sibirsk.ru

«22 сентября 2022 года в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что на территории новосибирского села Толмачево неустановленным лицом повреждён памятник Солдату-освободителю, — уточнили в ведомстве. — В публикации указывается, что памятник демонтировали ради строительства спортивного объекта, на возведение которого были выделены средства из федерального бюджета».

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске 24 августа 2022 года застройщик территории возле торгового центра «Роял Парк» демонтировал памятный знак в честь 45-летия Победы. Новосибирцы обратились за помощью в СКР. Было возбуждено уголовное дело. Прокуратура после своей проверки внесло мэру города Анатолию Локтю представление. Памятный знак вернули на место.

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