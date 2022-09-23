Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM Свердловский военкомат скорректировал приказ о частичной мобилизации в регионе. Ранее документ подписал врио военкома Сергей Чирков.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

Приказ обязывал граждан, пребывающих в запасе и не получивших повесток, находиться строго по месту жительства. Теперь они могут выезжать за пределы региона, покидать страну гражданам по-прежнему запрещено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация населения. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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