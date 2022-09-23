Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Свердловский военкомат скорректировал приказ о частичной мобилизации в регионе. Ранее документ подписал врио военкома Сергей Чирков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Приказ обязывал граждан, пребывающих в запасе и не получивших повесток, находиться строго по месту жительства. Теперь они могут выезжать за пределы региона, покидать страну гражданам по-прежнему запрещено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация населения. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.