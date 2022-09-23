Москва, 23 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Орлова сообщила поклонникам о второй беременности. Она опубликовала пост на эту тему в своём телеграм-канале 23 сентября.

Цитата из видеоинтервью Ольга Орлова

Орлова опубликовала ролик, в котором она прогуливается по пляжу, демонстрируя изменившуюся фигуру. «Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь», — подписала она видео.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2021 года Орлова рассказала о том, что тайно сыграла свадьбу с возлюбленным, личность которого неизвестна. У артистки есть 21-летний сын Артём от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым.