Омск, , 16:44 — REGNUM В Омске 23 сентября состоялся митинг в поддержку референдумов по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Митинг в Омске в поддержку референдумов по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Пресс-служба правительства Омской области

На территории исторического комплекса «Омская крепость» прошёл физкультурно-патриотический фестиваль «Россия — Донбасс: сила единства». Мероприятие в поддержку референдумов прошло под девизом «Своих не бросаем».

К пришедшим обратился губернатор региона Александр Бурков. Он подчеркнул, что сегодняшние события для Донбасса — исторические, как и для России, для всего Русского мира. Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, всегда были и считали себя русскими, всегда хотели жить с Россией.

«Сегодня Россия — единственная надежда сохранить мирную жизнь на этой земле», — сказал Бурков.

Губернатор добавил, что НАТО, по сути, оккупировало территорию б. УССР: «Идёт геноцид русского народа, масштабная война против всего Русского мира». Победить можно, только сплотившись, встав против врага всем миром. Поэтому граждане России поддерживают решение о частичной мобилизации, принятое президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Мы верим, что наши воины, наши ребята сражаются за правду, за русский народ, за исконно русские территории. Победа будет за нами!» — подытожил Бурков.

Событие сопровождали концертные патриотические номера.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы, в которых жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей голосуют по вопросу воссоединения с Россией, пройдут с 23 по 27 сентября.

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