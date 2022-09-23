Москва, 23 сентября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме вскоре планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается смягчить ответственность налоговые преступления небольшой и средней тяжести, отметил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

По его словам, инициатива распространяется на неуплату налогов, сборов, и страховых взносов.

«В соответствии с требованиями законодательства, наша инициатива была направлена для получения официального отзыва в Верховный суд. Замечаний у Верховного суда нет. Это означает, что наш законопроект получил одобрение высшего судебного органа. Ждём отзыв правительства, чтобы внести инициативу на рассмотрение Государственной думы», — отметил Нилов в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нилов заявлял, что людей, осужденных за экономические преступления, которые преступили закон впервые и их деяние не связано с мошенничеством или финансовыми пирамидами, нужно выпустить на свободу.