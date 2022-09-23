Салехард, , 19:49 — REGNUM В Салехард, столицу Ямала, прибыла пятая группа студентов-мерзлотоведов из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Учащиеся кафедры геокриологии геологического факультета приехали в окружную столицу для прохождения практики на базе Научного центра изучения Арктики. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вечная мерзлота © Пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ

В ближайшее время пятая группа студентов-мерзлотоведов проведут исследовательские работы на карбоновом полигоне, где будут изучать морену вместе с шестью наставниками, специалистами в области геологии, геофизики и географии. Морена — особый тип ледниковых отложений, который формируется в связи с деятельностью ледников: выветриванием и переносом горных пород.

Задачами студентов станет подготовка площадки для тестирования технологий строительства и стабилизации мерзлоты, для этого они будут проводить комплексные исследования геодезическими, инженерно-геологическими и геофизическими методами для определения расположения многолетнемерзлых пород. Помимо этого, молодые специалисты станут вычислять опорные точки для последующего инженерно-геологического бурения, который поможет дальнейшему составлению геологических разрезов.

Кроме того, запланирован пуск беспилотного воздушного судна для проведения аэрофотосъёмки, что поможет сформировать у будущих учёных компетенции в области освоения передовых методов исследований и навыков работы с инновационным оборудованием в полевых условиях. Полученные знания сыграют роль в дальнейшей исследовательской работе «организация режимных мониторинговых наблюдений природных и техногенных площадок в Арктике».

«В настоящее время студенты приступили к обработке собранного полевого материала и написанию отчетов, которые будут проанализированы их руководителями и переданы в Научный центр изучения Арктики. Полученные в ходе прохождения практик результаты исследований будут использоваться для последующего создания межведомственной системы получения и обмена научными данными», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманске состоялась торжественная церемония старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) впервые отправится в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс». Научный состав экспедиции поднялся на борт судно, где они начали настраивать оборудование и готовиться к выходу в рейс. После того, как все приготовления будут завершены, «Северный полюс» выйдет из порта Мурманска в сторону Новосибирских островов.

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