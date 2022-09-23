Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности, генерал-майор полиции Михаил Ильин проверил, как организована в районах региона работа по исполнению указа президента России о частичной мобилизации, сообщили 23 сентября в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Мобилизованные в Ленобласти

Чиновник проверил в том числе работу военкоматов, взаимодействие с районными органами власти, силовыми структурами, прокуратурой во Всеволожском и Кировском районах Ленобласти, организацию медосмотра и питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 21 сентября в регионе началась активная работа по мобилизации. Михаил Ильин объяснил военнообязанным, что в военкомат они должны прийти только после получения повестки. Кроме того, он рассказал о том, как можно передать сведения об имеющейся отсрочке от мобилизации.