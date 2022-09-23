Киев, 23 сентября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Для победы в де-факто уже идущей тотальной войне с Западом на данном этапе необходимо уничтожать транспортную инфраструктуру на контролируемой Киевом территории, а также погрузить правобережную часть б. УССР «в начало 19 века», отключив там электро‑ и водоснабжение, написал 23 сентября в своем телеграм-канале (Старше Эдды) военный журналист Герман Куликовский.

Галина Гаркавенко. Вечный Днепр. 1959

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

«Это лайт-версия войны с НАТО, и Киеву отведена роль поставщика мотивированной и стойкой пехоты, также он предоставляет в долговременную аренду театр военных действий. Рассчитывать на то, что у (противника) закончатся снаряды, танки, прочие боевые бронированные машины — как минимум глупо. Совокупная военная и экономическая мощь НАТО на порядок превосходит российскую», — отметил Куликовский.

Для достижения успеха нужно в полной мере воспользоваться тем, что театр военных действий находится на левом берегу Днепра, полагает эксперт:

«При воспрещении доступа на Левобережье мощь НАТО в виде поставок всех видов вооружений снижается на несколько порядков. Уничтожение транспортной инфраструктуры вкупе с погружением правобережной (части б. УССР) в начало 19 века (отключение электро‑ и водоснабжения) даст гигантское преимущество нашим войскам. Мы должны изолировать огромную массу войск ВСУ на левом берегу Днепра, лишить ее доступа как к продвинутым западным, так и к устаревшим советским видам вооружения и не торопясь уничтожить», — отметил Куликовский.