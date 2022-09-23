Москва, , 16:35 — REGNUM Перенос боевых действий на территорию России является целью США, к чему они и подталкивают Киев, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в рамках конференции «К 60-летию Карибского кризиса».

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что США утратили к настоящему моменту всяческую договороспособность, Рябков сказал: «Вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц [Вашингтон] прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию».

Рябков напомнил, что США пустили в ход «ядерный шантаж», объявив, что намерены нанести России «стратегическое поражение» — для этого будет использована бандеровская армия. Он призвал власти США не доводить до ситуации, «способной привести к прямому военному столкновению с Россией».

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