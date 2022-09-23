Новая Каховка, Бывш. УССР, 23 сентября 2022, 16:36 — REGNUM В Новой Каховке звучит сигнал воздушной тревоги, ВСУ ведут ракетный обстрел города, сообщает 23 сентября Telegram-канал военно-гражданской администрации.
Российские средства ПВО отражают ракетный удар, в городе было слышно свыше 10 воздушных взрывов.
«16:10. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — указано в сообщении.
По подсчётам местных властей, за последние сутки ВСУ уже в седьмой раз обстреливают город.
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