Новая Каховка, Украина, 23 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Новой Каховке звучит сигнал воздушной тревоги, ВСУ ведут ракетный обстрел города, сообщает 23 сентября Telegram-канал военно-гражданской администрации.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

Российские средства ПВО отражают ракетный удар, в городе было слышно свыше 10 воздушных взрывов.

«16:10. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — указано в сообщении.

По подсчётам местных властей, за последние сутки ВСУ уже в седьмой раз обстреливают город.