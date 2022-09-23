Вашингтон, 23 сентября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Все старшие школы Лос-Анджелеса, обучающие старшеклассников, получат специальное лекарство, способное спасти человека от передозировки наркотиков, заявила 23 сентября администрация после серии передозировок в штате, сообщает UPI.

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Начало поставок лекарства назначено уже на сегодня, 23 сентября.

«У нас на руках неотложный кризис. Исследования показывают, что налоксон эффективно снижает риск передозировки и смертность — и это спасет жизни», — сказал Альберто Карвальо, руководитель второго по величине школьного округа США.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ни один студент в нашем сообществе не стал жертвой растущей опиоидной эпидемии. Обеспечение безопасности и здоровья учащихся остается нашим главным приоритетом», — добавил он.

Ранее 13 сентября один школьник в Лос-Анджелесе умер, а другой был госпитализирован после передозировки в средней школе Бернстайна в Голливуде.