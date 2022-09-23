Псков, , 17:02 — REGNUM В Псковской области нет ограничений на покупку билетов и выезд из региона. Об этом 23 сентября заявил губернатор области Михаил Ведерников.

Герб Псковской области Pskov.ru

«Никаких ограничений на продажу билетов нет: ни на железнодорожные, ни автобусные, ни на авиаперевозки. Пишут также, что сейчас вообще не выпускают из региона мужчин, и это тоже дезинформация», — подчеркнул Ведерников.

Он добавил, что повестки о привлечении к частичной мобилизации только в бумажном виде вручают лично в руки или через руководителя предприятия или организации. При этом мобилизуемых сразу же на спецоперацию в Донбасс не отправляют, сперва мобилизованные граждане проходят обучение. Стоит отметить, что у мобилизуемых будут такие же условия, что и у военнослужащих-контрактников.

Напомним, что в Псковской области организовали комиссию по частичной мобилизации. Её возглавил губернатор региона.

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